O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quinta-feira (17) do lançamento da pedra fundamental para implantação e pavimentação de trecho da BR-367, entre os municípios de Salto da Divisa e Jacinto, em Minas Gerais. A solenidade aconteceu em Jacinto com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ministros de Estado, parlamentares e outras autoridades.

“Essa obra chega em boa hora, há muito ela foi prometida e, lamentavelmente, a obra não chegou aqui. E agora vai chegar em nosso governo. Importante concluir obras e fazer aquelas que podemos concluir ao longo do nosso mandato, não deixar para depois”, disse Bolsonaro.

Serão pavimentados 61,6 quilômetros de rodovia. A estrada dá acesso às praias do sul da Bahia e também é utilizada para escoamento de madeira de eucalipto do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, até a região baiana, onde encontram-se fábricas de celulose. O investimento do governo federal na obra é de cerca de R$ 157 milhões e a previsão de conclusão é em 2022.

Leia mais:

Novo ministro apela para que governantes não decretem lockdown

Governo destina R$ 20 bi para vacinação da população contra Covid-19