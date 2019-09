O presidente Jair Bolsonaro chegou há pouco à casa do apresentador de televisão Silvio Santos, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Na casa de Silvio, o presidente deve assistir ao jogo entre Flamengo e Palmeiras, que será realizado no Rio de Janeiro e começará às 16h. A previsão é que Bolsonaro volte a Brasília na noite deste domingo, 1º.



Pela manhã, o presidente participou de culto evangélico no Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele foi ungido pelo bispo Edir Macedo e não fez nenhum discurso.



Antes, Bolsonaro passou por uma avaliação médica, no Aeroporto de Congonhas. O Palácio do Planalto confirmou que ele será submetido a uma nova cirurgia nos próximos dias.



No Twitter, a TV Brasil publicou um vídeo no qual o presidente confirma a cirurgia e diz que isso "faz parte da vida". "Agradeço a Deus por (ela) e pela missão que tenho", afirmou.