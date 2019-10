O prefeito Bruno Covas (PSDB) teve o diagnóstico de um câncer no estômago confirmado na tarde desta segunda-feira (28), e terá de passar por quimioterapia. O tumor sofreu metástase (se espalhou) para o fígado e para linfonodos da região abdominal. O prefeito, de 39 anos, não pediu licença do cargo para fazer o tratamento.

Em entrevista coletiva no Hospital Sírio-Libanês, a equipe médica coordenada por David Uip informou que, apesar da metástase, o tumor foi descoberto precocemente e o fato de o prefeito ser jovem e saudável aumentam as chances de cura.



No hospital, Covas permanecerá despachando, mas não terá um esquema de visitas especial. "Nosso conselho é que ele não se desgaste, politicamente recebendo todos", disse o médico Raul Curiar.



Segundo o secretário de Justiça, Rubens Rizek, a avaliação foi que o prefeito conseguiria manter contato com a equipe pelo celular e por mensagens. "Ele está no celular o tempo todo." Técnicos da prefeitura configuraram um tablet para que ele pudesse assinar eletronicamente documentos oficiais.