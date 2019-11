A cidade de Ibitiúra de Minas, no Sul de Minas, terá neste domingo (1º), uma eleição suplementar, para eleger prefeito e vice-prefeito do município. O pleito, obrigatório, vai indicar quem fica no cargo até o fim de 2020, ano em que estão previstas eleições municipais regulares em todo o País. As onze sessões eleitorais ficarão abertas das 8h às 17h.

É a segunda vez que a cidade tem marcada eleições suplementares, que seriam feitas em 2017, mas foram barradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A nova escolha acontece porque desde aquela época, a chapa que venceu as eleições, do prefeito José Tarcísio Raymundo (PSDB) teve a diplomação cassada por prática de abuso de poder político e de autoridade na campanha eleitoral de 2016

Os concorrentes pelos votos são Alexandre de Cássio Borges (PROS), que concorre pela coligação "Progresso e Harmonia" (PROS/PODE/PSDB), e José Maurício Gregório (PL), que disputa pela Coligação "O Povo Feliz de Novo" (PL/DEM).

Novela

Em agosto de 2017, quando o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) cassou a chapa, os dirigentes chegaram a ser afastados e houve a marcação de novas eleições para dezembro de 2017. Entretanto, eles apresentaram recurso para o TSE e, em razão de efeito suspensivo concedido ao apelo, retornaram aos cargos e a eleição foi suspensa.

Em outubro de 2019, o TSE manteve a cassação, a chapa foi então efetivamente afastada e o novo pleito marcado para este domingo.

Ibitiúra de Minas tem 3.123 eleitores. Os que não puderem comparecer às urnas devem justificar no prazo de 60 dias após a eleição – 30 de janeiro de 2020.

