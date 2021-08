Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a criticar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e atribuiu a ele a atual alta no preço do combustível no país. A declaração ocorreu nesta terça-feira (31), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, durante inauguração da Estação de Tratamento de Água Capim Branco.

"O preço hoje está alto também em função de que um dos últimos presidentes, de nove dedos, que entregou uma refinaria nossa ao governo boliviano", disse.

Com essa fala, Bolsonaro se refere à venda de refinarias de gás da Petrobrás, que estavam situadas em solo boliviano, à própria Bolívia, pelo valor de US$ 112 milhões, em 2007.

Outras refinarinas

O presidente afirmou que quando se fala em alta da gasolina, é preciso entender sobre cada imposto aplicado e o contexto. Ele cita ainda outras três refinarias, duas no Nordeste e uma no Sudeste, que não chegaram a ser construídas e "sucatas" adquiridas no Japão e nos Estados Unidos, que não chegaram a produzir. "Deixaram para vocês, povo brasileiro, um dívida de R$ 230 bilhões", afirmou.

Em seguida, o chefe do executivo disse que a dívida citada não existe mais. "Hoje conversei com o novo presidente da Petrobrás e ele falou que esta dívida está paga, mas custou caro para vocês", disse.

