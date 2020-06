O estado de São Paulo chegou, até este momento, a 8.561 mortes provocadas pelo novo Coronavírus, segundo informação divulgada nesta quinta-feira (4).

O número de casos confirmados em todo o estado é 129.200.

De acordo com a Secretaria de Saúde, há ainda 4.799 pessoas internadas em leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) do estado com suspeita ou confirmação de Covid-19, além de 7.679 em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 71,4% no estado e 82,4% na Grande São Paulo.

A secretaria de Saúde contabiliza ainda 23.664 pessoas que receberam alta após terem sido internadas em hospitais do estado com a doença.

