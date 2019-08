O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a atuação da Força Nacional na Esplanada dos Ministérios nesta terça-feira (13), e quarta-feira (14), quando Brasília deve sediar protestos contra a Previdência e atos do movimento indígena e de trabalhadoras rurais. A portaria que libera o trabalho das equipes federais, "em caráter episódico e planejado", atende a pedido do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) e está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira.



Nesta terça, servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada e estudantes prometem reunir um milhão de pessoas nas ruas do Brasil no Dia Nacional de Mobilização contra a Reforma da Previdência. Em Brasília, a concentração será no Museu Nacional, próximo à Esplanada, a partir das 9h.



Outros dois atos estão previstos para ocorrer esta semana em Brasília. Hoje, será a 1ª Marcha das Mulheres Indígenas, que estão no gramado entre a Funarte e o Clube do Choro e devem seguir para o Congresso por volta das 9h. Amanhã, haverá a Marcha das Margaridas, no Pavilhão do Parque da Cidade. Para esses eventos, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) informou que montou um esquema especial de trânsito, além disso as manifestações serão monitoradas em tempo real pelas câmeras que ficam na área central e as imagens serão enviadas para o Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).