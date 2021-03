O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pediu desculpas por ter reunido familiares e amigos para comemorar seu aniversário no domingo (28) em uma casa em Itaipava, na região serrana do estado.

“Neste domingo, 28, me reuni com familiares para um almoço de aniversário. Reconheço que foi um erro e, por isso, gostaria de pedir desculpas a todo cidadão fluminense que se sentiu ofendido em meio a esse período de restrições que estamos vivendo”, escreveu Castro no Twitter.



Ele disse que reuniu familiares com quem já convive diariamente e acrescentou, em um vídeo publicado na rede social: “Realmente alguns amigos acabaram aparecendo. Queria pedir desculpas. Queria reconhecer o erro aqui e pedir desculpas a toda a população fluminense”.



Neste domingo, 28, me reuni com familiares para um almoço de aniversário. Reconheço que foi um erro e, por isso, gostaria de pedir desculpas a todo cidadão fluminense que se sentiu ofendido em meio a esse período de restrições que estamos vivendo. pic.twitter.com/XMaYMQWXa5 — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) March 29, 2021

Castro também afirmou que o governo estadual vai continuar se empenhando para abrir mais leitos para tratar os pacientes de Covid-19 e vacinar a população no menor tempo possível.

Itaipava

Itaipava é um distrito do município de Petrópolis que determinou medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 entre a última sexta-feira (26) e o próximo domingo (4).

Além das medidas restritivas publicadas pelo governo estadual, o decreto municipal de Petrópolis ampliou as restrições proibindo as aglomerações, tanto em áreas públicas quanto privadas, em qualquer hora do dia, e a permanência de pessoas nas ruas das 22h às 5h.

