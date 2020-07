O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que regulamenta o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, válido enquanto vigorar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 no Brasil, até o final do ano. Publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União, a lei 14.020/20 traz alterações à Medida Provisória 936, que havia sido aprovada no Congresso, como o veto à desoneração da folha de empresas de alguns setores da economia.

A lei permite a suspensão temporária do contrato de trabalho por até 60 dias e a redução proporcional de salários, em 25%, 50% ou 70%, bem como da jornada dos trabalhadores pelo período de até 90 dias, prazos que podem ser estendidos por determinação presidencial. O objetivo é diminuir as despesas das empresas em um período em que estão com atividades suspensas ou reduzidas.

O benefício é calculado aplicando-se o percentual de redução do salário a que o trabalhador teria direito se requeresse o seguro-desemprego, ou seja, o trabalhador que tiver jornada e salário reduzidos em 50%, seu benefício será de 50% do valor do seguro desemprego ao que teria direito, se tivesse sido dispensado. No total, o benefício pago pode chegar até a R$ 1.813,03 por mês.

No caso de suspensão temporária do contrato de trabalho em empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, o trabalhador receberá 100% do valor do seguro desemprego a que teria direito. Para empresas com faturamento maior, o valor do benefício pago pelo governo será de 70% do seguro desemprego, enquanto a empresa pagará uma ajuda compensatória mensal de 30% do valor do salário do empregado.

O texto conta com 13 vetos do Planalto, que serão analisados no Congresso, o que gerou críticas do deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), relator da MP na Câmara dos Deputados, que questionou principalmente o veto à desoneração da folha de empresas. “A situação é dramática. Ainda assim, Bolsonaro vetou a prorrogação da desoneração da folha e o auxílio de R$ 600 para desempregados sem direito ao seguro”, afirmou. Sobre o veto à proposta do auxílio, o governo alega não ter sido apontada a fonte de custeio.

Sobre a mudança proposta na desoneração, que impacta em 17 setores da economia, a argumentação é de que que a isenção tributária para alguns setores fere a isonomia prevista na Constituição Federal. Para o pesquisador Bruno Ottoni, da consultoria iDAdos e do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV), o argumento procede, mas ainda há incerteza sobre a proposta do governo. “Não é positivo que haja benefício a alguns setores e não a outros, acaba dependendo de lobby político, no fundo acaba sendo injusto”.

“A discussão é válida contanto que haja um plano de desoneração mais abrangente, como o governo argumenta ter a intenção de fazer, de maneira horizontal”, complementa Ottoni.

De acordo com o Ministério da Economia, desde a publicação da MP que institui o benefício até o dia 26 de junho, 11,6 milhões de acordos individuais e coletivos foram celebrados e R$ 17,4 bilhões já estão na conta dos trabalhadores. As reduções de jornada somam 6,1 milhões, as suspensões totalizam 5,4 milhões e os intermitentes 167 mil. Entre as reduções, 2,2 milhões são de 70%. As reduções de 50% somam 2,1 milhões e as de 25%, 1,7 milhão.

*Com Agência Brasil