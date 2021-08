O jornal Hoje em Dia/Portal HD acaba de lançar, em parceria com a Dataquest, empresa com 20 anos de experiência no segmento de pesquisas de mercado, o Instituto HDData, que promete ser uma valiosa ferramenta para que organizações públicas e privadas, assim como agentes políticos, obtenham percepção mais precisa sobre diferentes cenários. O HDData irá permitir aos clientes que conheçam a fundo os anseios do público sobre variados assuntos. Com base nos resultados, poderão definir ações e estratégias para obter maior engajamento a produtos, serviços e ideias.

"O HDData é um marco para o jornal, que existe há mais de três décadas e recentemente passou por uma mudança significativa, ao transformar todo seu trabalho para o meio digital. Ou seja, abrimos mão do jornal impresso, um processo de certa forma em desuso, algo que durante a pandemia ficou ainda mais latente, por tratar-se de um meio de contágio, e focamos no digital", diz o diretor-geral do Hoje em Dia, Rodrigo Cheiricatti.

"Essa tomada de decisão nos possibilitou chegar a ambientes a que nunca chegaríamos por meios físicos. Hoje, temos 9 milhões de page views por mês e 3 milhões de uuários únicos, que nos prestigiam com sua audiência e que esperam do Hoje em Dia o máximo em informação de qualidade e credibilidade. E é essa credibilidade que nos permitiu, agora, lançar mão de um instituo de pesquisas, para que possamos cada vez mais identificar o que o público anseia e deseja, deixando-nos, a nós e aos clientes que também contratarão o HDData, uma novidade no nosso portifólio comercial, e bem mais assertivos nos nossos movimentos", acrescenta.

Ainda segundo Cheiricatti, o lançamento do instituto chega para "municiar o mercado, empresários, políticos e gestores públicos para que desenvolvam ações de marketing que venham ao encontro dos públicos pesquisados". "Isso tudo por meio de uma parceria com uma organização dotada de metodologia científica, técnica e estatística, registrada e com tradição na área, como é Dataquest, que traz toda a expertise e qualificação para somar-se ao peso que o jornal representa, sobretudo em Belo Horizonte", afirma o executivo.

O sócio-diretor do Dataquest, Hermes Naves, sustenta que a joint-venture formada entre o instituto e o Hoje em Dia também tem como objetivo "viabilizar pesquisas e ter o jornal como meio de divulgação, inclusive gerando pautas jornalísticas em cima dos assuntos pesquisados". "Além disso, oferecemos aos clientes do jornal uma gama imensa de pesquisas, que vão de levantamentos de mercado digitais, telefônicos, ou de trackings de opinião pública, até as mais encorpadas, de campo, municipais, estaduais ou nacionais", ressalta.

Primeira pesquisa

Para inaugurar a parceria do HDDATA, o Instituto de Pesquisas do Jornal Hoje em Dia já lançou uma primeira pesquisa. Trata-se de um levantamento digital que se destina exclusivamente a eleitores do Estado de Minas Gerais. É uma pesquisa de opinião pública em plataforma digital com participação espontânea. Respostas de outras localidades serão excluídas. Para compartilhá-la, selecione a mensagem, clique nos três pontinhos no canto superior direito do Whatsapp e clique em "Compartilhar". Para respondê-la, vá ao link: https://pt.surveymonkey.com/r/BWLWDXB