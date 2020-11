O Instituto de pesquisa Datafolha, do jornal Folha de São Paulo, projetou, na noite deste domingo (15), a vitória do atual prefeito Alexandre Kalil (PSD) no primeiro turno da eleição na capital, mesmo com apenas com 12% das urnas apuradas até as 20h25. O atual chefe do Executivo tinha 59,7% dos votos válidos. Ainda segundo o Datafolha, a projeção confirma pesquisas feitas pelo instituto durante a campanha, nas quais Kalil passou de 56% da preferência do eleitorado.

Ao votar pela manhã no Colégio Estadual Governador Milton Campos, o Estadual Central, no bairro de Lourdes, região Centro-sul da capital mineira, Kalil mostrara-se confiante em liquidar a fatura já no 1° turno.

"Uma vitória neste domingo já nos daria pelo menos 15 dias a mais para planejarmos o que vamos fazer na cidade nos próximos 4 anos. Infelizmente, a campanha foi difícil, não tivemos a oportunidade de estar perto do povo, mas estou confiante que podemos vencer", destacou Kalil.

Kalil saiu do local de votação e seguiu para casa, também no bairro de Lourdes, na região Centro-sul da capital, onde permaneceu todo o dia e onde acompanhou a apuração dos votos. Na noite deste domingo, jornalistas se mantinham de plantão na praça em frente à residência do prefeito, aguardando a finalização da contagem de votos e um pronunciamento do possível reeleito.