De saída do PHS, partido que vai deixar de existir ao se fundir com o Podemos, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, deve mesmo se filiar ao PSD, conforme antecipado pelo Hoje em Dia. Nesta quinta-feira (25), o mandatário disse que foi convidado por Gilberto Kassab, líder nacional da legenda, de quem "gosta muito", mas reiterou que, por enquanto, não vai assumir a presidência do partido no Estado, o que tem sido ventilado.

"Me pediram pra assumir a presidência do partido aqui. Mas, o Gilberto Kassab vai colocar uma (presidência) provisória pra tomar conta do partido (em Minas), porque ele sabe muito bem que eu não tenho saco nem de partido, nem de cuidar de partido", afirmou.

No seu tom habitual, o prefeito reiterou que não gostaria de assumir o comando do partido, e que só fará isso se necessário, para diminuir rachas internos na legenda, que, em Minas Gerais, se encontra dividida.

"Se eles me amolarem com esse negócio de partido eu saio (do PSD) também. Então eu sou obrigado a ir pro partido. Eu gosto do Kassab, confio nele e vou ser presidente do partido. Se eu for, é pra acabar com a briga dentro do partido, tá? Porque eu não tenho menor saco pra mexer com partido", comentou.

Atualmente, o Partido Social Democrático é comandado, em Minas, pelo deputado federal Deigo Andrade.

