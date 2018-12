A senadora pelo Paraná e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, saiu em defesa da liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba. Segundo a senadora, "Lula nas ruas é uma afronta ao governo de Bolsonaro. É uma oposição ambulante", disse a parlamentar durante ato nesta quinta-feira, (20), em Curitiba.



Gleisi lembrou a decisão do ministro do Supremo Marco Aurélio Mello, tomada na quarta-feira, (19), que abriria espaço para que presos em segunda instância fossem liberados. A decisão, entretanto, foi revogada horas depois pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli.



"Ontem, cumpriu mais uma fez o script do sistema contra o presidente Lula. A Rede Globo ficou o dia todo convocando Toffoli e Dodge (Raquel Dodge, procuradora-geral da República) para mudar a decisão de Marco Aurélio", disse a presidente do PT.



De acordo com a senadora, Lula é a antítese do atual governo, que teria sido eleito apenas para defender uma parcela minoritária da sociedade. "(Jair Bolsonaro) Já disse que vai governar para o agronegócio, para os patrões. É isso que ele disse. Falou na campanha e falou agora. Quem vai sofrer é o povão", afirmou, e emendou: "Vamos continuar firmes e fortes aqui". O ato foi transmitido pelas redes sociais.



A manifestação, organizada na frente do local onde Lula encontra-se preso em Curitiba, contou também com a presença de políticos do PT como os deputados Arlindo Chinaglia, Paulo Teixeira e Benedita da Silva.