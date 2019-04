Manifestantes contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram no início da manhã deste domingo (7) em Curitiba, no Paraná. Segundo informações divulgadas nas redes sociais, o grupo seguiu em direção à sede da Polícia Federal (PF), onde Lula está preso há exatamente um ano. Lideranças do partido também são esperadas.



O PT e aliados organizaram para este domingo uma manifestação contra a prisão em frente à sede da PF em Curitiba. Às vésperas, o protesto foi liberado com restrições pela Justiça Estadual do Paraná, que desde o dia 21 de fevereiro voltou a proibir "todo e qualquer ato ostensivo de manifestação (pró ou contra Lula)" nas ruas do bairro onde está a PF. Em caráter excepcional, o Tribunal de Justiça autorizou as manifestações nos arredores da PF. A Polícia Militar faz pontos de bloqueios e permite o ato, com algumas restrições.



A Polícia Militar tem ordem do desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, do Tribunal de Justiça do Paraná, para prender manifestantes que desrespeitarem a zona delimitada. Antes tranquilo, o bairro virou área de litígio e tensão desde a chegada de Lula. Uma parte dos moradores, a prefeitura e entidades de apoio à Lava Jato pedem a remoção do grupo autointitulado Vigília Lula Livre, que se concentra em um terreno de esquina alugado na frente da PF - onde foram montadas tendas e barracas - e em quatro outros imóveis alugados. Diariamente, os participantes gritam "bom dia", "boa tarde" e "boa noite" ao ex-presidente.



No Sábado (6), a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, publicou mensagem nas redes sociais ao lado do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.



Responsáveis pelo perfil do ex-presidente Lula no Twitter também citaram as manifestações.



Atos pró-Lula estão previstos em diversas cidades brasileiras. Em Brasília, está marcado protesto contra a prisão do ex-presidente na região de Planaltina às 14h. No Rio de Janeiro, às 15h, na Orla de Copacabana. Em Porto Alegre, às 15h, no Memorial Prestes e em São Paulo, às 14h, na Praça do Ciclista. Também estão marcadas manifestações no exterior.



Ato contra Lula



A favor da prisão do ex-presidente, o movimento Vem Pra Rua também organiza protestos neste domingo em diversas cidades do País. Em São Paulo, uma manifestação irá ocorrer Às 14h na Avenida Paulista com a Rua Pamplona, perto de ato pró-Lula.