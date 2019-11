O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou que a resposta aos avanços efêmeros de criminosos não pode ser a frustração, e sim, a reação com aprovação das Propostas de Emenda Constitucional (PECs) e do pacote anticrime.



"A resposta aos avanços efêmeros de criminosos não pode ser a frustração, mas, sim, a reação, com a votação e aprovação no Congresso das PECs para permitir a execução em segunda instância e do pacote anticrime", escreveu Moro, há pouco, em sua conta oficial do Twitter.



A postagem do ministro acompanha uma foto de um outdoor da cidade de Toledo (PR), no qual está escrito que "Toledo e o Brasil apoiam o pacote do ministro Sergio Moro".