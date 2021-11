Apontado como principal nome da oposição ao governador Romeu Zema (Novo) na disputa pelo governo do Estado no ano que vem, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), tem na montagem do palanque de sustentação no interior do Estado um de seus maiores desafios. Os aliados do prefeito reconhecem essa dificuldade e, por isso mesmo, já se debruçam à procura de saídas que viabilizem o nome de Kalil em 2022. Para Daniel Sucupira (PT) – prefeito de Teófilo Otoni e vice-presidente da Frente Mineira de Municípios, uma das entidades representativas ligadas às prefeituras –, ainda há tempo para que Kalil possa reverter a vantagem que, segundo pesquisas, Romeu Zema (Novo) tem no interior do Estado. “É natural que o governador tenha maior impacto hoje no interior do que o Kalil, até mesmo porque ele está no governo e tem mais visibilidade. Enquanto isso, o Kalil está focado nas ações de governo na capital. No entanto, quanto mais próximo das eleições, vai ser criado um nome viável para se opor ao Zema”, aposta Sucupira. A formação de alianças com lideranças importantes do interior do Estado também é apontado como um caminho a ser seguido por Alexandre Kalil para conseguir ter mais força fora da Grande BH.

Para o cientista político Paulo Roberto Leal Figueira, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a atuação de dois nomes podem ser fundamentais para que Kalil avance na conquista de aliados no interior: o presidente da ALMG, Agostinho Patrus (PV), e o secretário de governo, Adalclever Lopes (MDB). “São dois nomes experientes, com muita presença no interior, que conhecem os meandros da política mineira. O Adalclever está em um momento complicado, mas ainda tem muita importância, foi presidente da ALMG. O Patrus está à frente do parlamento e é uma figura clara de oposição ao governador. Ter os dois é fundamental nesta corrida”, avalia o cientista político.

O cientista político Rudá Ricci, do Instituto Cultiva, acredita que Kalil deve apostar na força da sua gestão à frente da PBH. “Não se constrói um nome com potencial estadual do dia para a noite. Esse capital, o Kalil já tem. O que ele precisa é explorar melhor os feitos que alcançou durante a gestão da pandemia, ser verdadeiramente um contraponto, sair da defensiva e partir para a ofensiva, mostrando o que há de bom, não só nele, mas em sua gestão”, explica Rudá.

Natural

O presidente do PSD em Minas Gerais, Alexandre Silveira, vê a candidatura do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, ao governo do Estado como um caminho natural dentro da sigla, mas, para ele, agora está ainda mais fortalecido com a chegada do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, à sigla. “O nome do Kalil é natural para ser candidato, e a chegada do Pacheco dá ainda mais força para termos uma candidatura dele ao governo estadual. Com a possibilidade real de o Pacheco ser candidato à Presidência da República, um candidato mineiro, a nossa presença em todo o Estado é mais forte e isso beneficia o nome do Kalil”, disse Alexandre Silveira.

O senador Rodrigo Pacheco se filiou ao PSD na última quarta-feira (27), o que levou seu novo partido à condição de detentor das três cadeiras de Minas no Senado. Além dele, os outros dois senadores por Minas, Antonio Anastasia e Carlos Viana, são também do PSD. Alexandre Silveira, além de presidir o partido no Estado, é também o suplente de Anastasia.

Rodrigo Pacheco tem mandato no Senado até 2026 e não precisa renunciar ou se afastar do cargo para concorrer à Presidência em outubro do ano que vem. Seu nome é dado como presidenciável certo do PSD pelo próprio presidente do partido, o paulista Gilberto Kassab. Entretanto, Pacheco vem reafirmando que somente no ano que vem é que tomará uma decisão a respeito.