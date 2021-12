Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira (16) aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) consolidado na liderança da corrida presidencial do ano que vem, com 48% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 22% na preferência, o que representa 26 pontos percentuais de diferença.

Em terceiro lugar aparece o ex-ministro Sérgio Moro (Podemos) com 9% das citações e, em quarto lugar, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) com 7%. Na sequência, aparece o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 4%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e a senadora Simone Tebet (MDB), têm 1% cada.

Em relação à pesquisa anterior, houve um aumento de quatro pontos percentuais nas intenções de voto para Lula. Por conta da margem de erro, o petista teria chances de vencer a eleição no primeiro turno caso a eleição fosse hoje.

Do total de entrevistados, 8% disseram que votariam em nulo ou em branco e 2% não quiseram opinar. A pesquisa do Datafolha entrevistou 3.666 eleitores em 191 cidades, entre os dias 13 e 16 de dezembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.