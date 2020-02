A atuação do Ministro Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública é avaliada de forma positiva por mais da metade da população brasileira. Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (28) pelo instituto Paraná Pesquisas mostra que 54,5% das pessoas vêem a atuação dele como ótima ou boa à frente da pasta.

A aprovação de Moro, no entanto teve queda com relação à última pesquisa do instituto, realizada em dezembro. Naquele mês, o trabalho o ministro era visto como ótimo ou bom por 59,5% dos entrevistados.

A pesquisa desta sexta-feira ouviu 2.117 em 162 cidades de todos os estados do Brasil entre os dias 13 e 17 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o grau de confiança, ou seja, a probabilidade de condizer com a realidade, é de 95%.

Dentre os que classificam a gestão de Moro como positiva, 25,9% avaliam como ótimo e 28,6% como bom. Já entre os que vêem negativamente o trabalho do ministro, 7,5% acreditam ser ruim e 10,7% acreditam ser péssimo, o que totaliza 18,2% dos entrevistados. Outros 21,7% acham a gestão do ministério regular.



Fonte: Pesquisa Paraná Pesquisas, registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/19, que ouviu 2.117 pessoas entre os dias 13 e 17 de fevereiro em 162 cidades do Brasil

Os dados da pesquisa mostram que, em geral, a avaliação de Moro muda dentro da margem de erro, sem alterações significativas em relação a idade, gênero, condição de trabalho ou onde mora o entrevistado. Em geral, Moro tem sido visto da mesma forma pela população.

O único extrato que classifica de forma diferente o Ministro da Justiça é de brasileiros com ensino superior completo: 57,8% vêem o trabalho de Moro como bom ou ótimo, e 14,8% vêem como ruim ou péssimo. 22,4% o avaliam como regular.

O Paraná Pesquisas ouviu também a opinião dos entrevistados em relação a uma possível saída de Sérgio Moro do governo Jair Bolsonaro (sem partido). Para 7 em cada 10 brasileiros (69,2% da população), o governo perde com a saída do ex-juiz da Lava Jato do Poder Executivo.

Já 17,7% das pessoas acredita que Bolsonaro ganha com a saída de Moro da Esplanada dos Ministérios. 13,1% dos entrevistados não opinou.

Quem acha que o governo perde mais com a saída de Moro são os moradores do sul do Brasil (72,2%) e com ensino superior completo (73,5%). Já os moradores do Nordeste são os que mais acham que Bolsonaro ganha com a saída do ministro: 21,1%.

