A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira de Natal, em Santo André (SP), o ex-vereador Klinger Oliveira Souza, foragido desde novembro de 2017. Klinger é ex-secretário municipal de Serviços Urbanos e foi condenado com o empresário Ronan Maria Pinto por envolvimento em esquema de corrupção instalado no setor de transportes públicos de Santo André, na gestão do ex-prefeito Celso Daniel (PT), executado a tiros em janeiro de 2002.



Ronan está preso há pouco mais de um ano. Esta denúncia foi a primeira da Promotoria envolvendo a acusação de um esquema de corrupção no governo Celso Daniel. O petista foi assassinado em uma estrada de terra de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A Promotoria sustenta até hoje que Celso Daniel foi vítima de uma trama do próprio PT porque havia decidido dar um fim no esquema desvios que teria abastecido o caixa do partido. O partido nega.



O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu existência de dois crimes de concussão - extorsão praticada por funcionário público, caso de Klinger. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do ex-vereador. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.