O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) estendeu para o dia 6 de março o prazo para eleitores de 62 cidades do Estado façam a revisão biométrica. O aumento do tempo foi proposto pois nos próximos dias 15 e 16, reta final do cadastro, haverá manutenção na rede nacional da Justiça Eleitoral, o que poderia prejudicar os atendimentos (veja a lista de cidades no final desta matéria).

Nas 62 cidades em que a revisão deve ser feita este ano, mais de 1,8 milhão de pessoas ainda não fizeram o procedimento. Quem perder o prazo final fica impedido de votar nas eleições municipais deste ano. Em todo o Estado, 7,7 milhões de eleitores - 49% do eleitorado - já fizeram o recadastramento.

A medida só é obrigatória em 259 municípios, mas já é possível fazer o cadastramento ou a revisão em todas as cidades mineiras. o TRE-MG orienta que as pessoas procurem as unidades de atendimento o mais rápido possível para evitar aglomerações na reta final. Haverá plantões no fim de semana.

Na última semana, o atendimento em serviços da Justiça Eleitoral de Minas Gerais ficou suspenso entre quarta-feira (29) e quinta-feira (30) por causa das chuvas. O TRE-MG informou que o atendimento ao eleitor e outros serviços na secretaria e nos cartórios eleitorais de todo o Estado já estão em funcionamento normal.

Para fazer o recadastramento, o eleitor não precisa levar o título de eleitor. É necessário apenas documento com foto e comprovante de residência. Entretanto, quem leva o título tem um atendimento mais ágil. Homens com mais de 18 anos que estão tirando o título pela primeira vez devem levar também o comprovante de quitação de serviço militar

O atendimento nas unidades é feito de forma agendada pela página do TRE-MG na internet ou por meio do telefone 148.

Cidades onde a revisão deve ser feita:

Abaeté Águas Formosas Aiuruoca Amparo do Serra Barão de Cocais Barra Longa Bocaiúva Bom Jesus do Galho Candeias Carangola Caratinga Casa Grande Conselheiro Lafaiete Conselheiro Pena Cordisburgo Coroaci Cuparaque Dom Cavati Dores do Indaiá Ervália Estrela do Indaiá Eugenópolis Fortuna de Minas Governador Valadares Guaraciaba Ibirité Itabira Itabirinha Itajubá Itapecerica Itumirim Jeceaba Juiz de Fora Lajinha Luminárias Mantena Matipó Montes Claros Nova Lima Ouro Branco Paraopeba Passa Tempo Patrocínio Peçanha Pequi Ribeirão das Neves Rio Pomba Sabará Santa Bárbara do Leste Santa Helena de Minas Santa Luzia Santa Margarida São Félix de Minas São Gotardo Sete Lagoas Silveirânia Tarumirim Teixeiras Tiradentes Tocantins Ubaporanga Vespasiano

