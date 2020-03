O prefeito de Contagem, Alex de Freitas, anunciou ontem, em discurso durante inauguração de uma escola integral no município, que não irá disputar novo mandato, em outubro.

“Sigo trabalhando como prefeito até o último dia do ano, com muito orgulho, com muito empenho, mas não serei candidato à reeleição”, afirmou.

Freitas disse também que não irá se filiar a nenhum partido e justificou a desistência em participar da própria sucessão: “Eu acho muito complicado o instrumento da reeleição”, ressaltou.

O prefeito também queixou-se de “muita pancada” que estaria recebendo, sobretudo de adversários políticos. Para ele, tal situação tornaria mais difícil a tarefa de conciliar uma eventual disputa eleitoral com a vida pessoal.

No discurso, o prefeito ainda criticou, sem citar nomes, integrantes da própria equipe, que não estariam alinhados ao chefe do Executivo. Fez, inclusive, um pedido àqueles “que não quiserem e não puderem seguir fazendo esforços para melhorar a cidade”: “Que abandonem o barco e sigam um rumo”, disse.

Votação histórica

Eleito em 2016 com 72,96% do eleitorado de Contagem, pelo PSDB, Alex de Freitas, de 42 anos, teve a maior votação (223,9 mil) da história da cidade. Com o passar da gestão, contudo, enfrentou problemas, como uma investigação da Polícia Civil, em 2019, por suspeita de enriquecimento ilícito. Também amargou índices altos de rejeição, segundo pesquisas recentes.

Ainda no início de 2019, deixou o PSDB, alegando discordar de posturas adotadas pela legenda. “Nenhum grande partido passou incólume ao clamor das ruas. Torna-se urgente a reconstrução do partido e a superação dos conflitos éticos que os brasileiros exigem. Eu, por estar envolvido em um projeto de cidade, não posso participar da refundação do partido. Desejo que o PSDB se reconecte ao povo. Tenho esperança que o partido recupere suas raízes. Deixo o partido com a alma leve, convicto de que é o melhor a ser feito”, explicou o prefeito, na ocasião.