O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) convidou a população a ir às ruas e participar dos atos programados para o feriado de 7 de Setembro, nesta terça. Em publicação nas redes sociais, ele chamou os atos de "comemoração do nosso 199º aniversário da Independência do Brasil" e destacou que a Constituição Federal garante o direito à manifestação “em paz e harmonia”.

“Independência está associada à liberdade. Assim sendo, também no escopo dos incisos XV e XVI, do art. 5° da nossa CF (Constituição Federal), a população brasileira tem o direito, caso queira, de ir às ruas e participar dessa nossa data magna em paz e harmonia”, escreveu.

Bolsonaro citou que esse direito se aplica a todos os integrantes do Poder Executivo Federal que não estejam de serviço na data em questão. “Que a liberdade individual seja a máxima nesse marcante evento de nossa soberania”, diz a publicação.

Na mensagem, o chefe do Executivo não menciona os cuidados e os protocolos de combate à Covid-19 no Brasil, como uso de máscaras e distanciamento social.

As manifestações, que esperam milhares de pessoas, contrastam com a ausência do tradicional desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, suspenso em razão da pandemia. Uma cerimônia cívica de hasteamento da bandeira será realizada no Palácio da Alvorada, com a presença de autoridades. Ao final, a Esquadrilha da Fumaça fará uma apresentação nos céus da capital federal.

Após a solenidade, Bolsonaro deve ir à Esplanada, onde está prevista manifestação de apoiadores. À tarde, o presidente deve comparecer a um ato em São Paulo. Também estão previstas, para esta terça-feira, manifestações contrárias ao governo em diversos locais do país.

*Com Agência Brasil



