O noticiário político domina a web nesta quinta-feira (21). Nove dos dez assuntos mais comentados no Twitter envolvem o ex-presidente Michel Temer, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara Federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o ministro da Justiça Sergio Moro.

Na rede social, o assunto mais comentado é a prisão do ex-presidente Michel Temer no contexto da Operação "Lava Jato". Os termos Temer e #LavaJato ocupam, respectivamente, o primeiro e o terceiro lugares no ranking de assuntos mais discutidos do dia.

A hashtag #ParabensBolsonaro também aparece em destaque neste dia movimentado no Twitter. O presidente Jair Bolsonaro completa nesta quinta-feira 64 anos de idade.

A troca de farpas ocorrida na quarta-feira (20) entre Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Sergio Moro também fez com o sobrenome do deputado pautasse discussões na rede social.

*Com Estadão Conteúdo