Investigadores que estão à frente da prisão do ex-presidente Michel Temer afirmaram que o político recebeu propina no fim de 2014. O valor, conforme a polícia, ultrapassa R$ 1 milhão. A quantia teria sido paga pela Engevix, por meio de uma empresa controlada pelo coronel João Baptista Lima Filho, amigo pessoal de Temer, segundo afirmou a Força-Tarefa da "Lava Jato" no Rio de Janeiro no pedido de prisão autorizado pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal.

Para justificar a prisão, o MPF afirmou que os fatos "apontam para a existência de uma organização criminosa em plena operação, envolvida em atos concretos de clara gravidade". A operação Radioatividade, deflagrada nesta quinta-feira (21) e que desencadeou a prisão de Temer, identificou um grupo criminoso que atuou na construção da usina nuclear de Angra 3, praticando crimes de cartel, corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e fraudes à licitação. De acordo com o MPF, são apurados crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro, em razão de possíveis pagamentos ilícitos.

Defesas

O advogado Eduardo Carnelós, que defende Michel Temer, afirmou que a prisão do ex-presidente "é uma barbaridade". O MDB, por meio de nota, "lamenta a postura açodada da Justiça à revelia do andamento de um inquérito em que foi demonstrado que não há irregularidade por parte do ex-presidente da República, Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco. O MDB espera que a Justiça restabeleça as liberdades individuais, a presunção de inocência, o direito ao contraditório e o direito de defesa".

*Com Estadão Conteúdo