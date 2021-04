O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é o segundo entrevistado do novo Sem Censura. No programa que vai ao ar nesta segunda-feira (12), a apresentadora Marina Machado recebe Queiroga para uma conversa sobre as iniciativas que a pasta e o governo federal estão adotando no combate à Covid-19 no Brasil.

O novo titular do Ministério da Saúde defende o estímulo à pesquisa médica no país e o fortalecimento do complexo industrial da saúde, áreas em que atua como membro do Conselho Científico do Instituto Lado a Lado.



O novo titular do Ministério da Saúde defende o estímulo à pesquisa médica no país e o fortalecimento do complexo industrial da saúde

Natural de João Pessoa, Queiroga é formado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba (1988). Médico cardiologista, foi presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), sendo membro permanente do seu Conselho Consultivo. Atualmente, preside a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

A temporada 2021 do Sem Censura tem edições semanais, com uma hora de duração. A jornalista Marina Machado atua como apresentadora e mediadora do programa, que nesta edição conta com as jornalistas Carla Araújo (UOL) e Lílian Tahan (Metrópoles) no debate.

Em seu novo formato, com linguagem clara e ritmo ágil, o Sem Censura explora perguntas dos debatedores e respostas do convidado em um bate-papo direto sobre o combate à pandemia e as ações do Ministério da Saúde. O público pode interagir e enviar perguntas por meio da hashtag #novoSemCensura.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Serviço:

Sem Censura – ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

Ao vivo.

Segunda-feira, 12 de abril, às 21h30, na TV Brasil

Site: tvbrasil.ebc.com.br/semcensura

YouTube: youtube.com/tvbrasil

Facebook: facebook.com/tvbrasil

Twitter: twitter.com/TVBrasil

Para saber como sintonizar a TV Brasil em sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Leia mais:

Vacinação contra a gripe deve atingir 80 milhões de pessoas

CPI da pandemia: presidente Bolsonaro critica áudio gravado pelo senador Jorge Kajuru