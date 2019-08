O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer referência ao apresentador Luciano Huck prometendo divulgar dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sobre compra de jatinhos. "Ele falou que eu sou o último... Como é que é.. o último capítulo do caos. Se ele comprou jatinho, ele faz parte do caos", declarou Bolsonaro, ao deixar o Palácio da Alvorada.



Ele afirmou ainda que "o bicho vai pegar" a quem "fica arrotando honestidade".



Na última quarta-feira, 14, conforme revelou o jornal O Estado de S. Paulo, Luciano Huck fez um discurso em Vila Velha (ES) criticando o governo de Jair Bolsonaro. "A gente precisa de gente nova na política, com todo respeito a esse governo. Esse governo foi eleito de maneira democrática. Mas eu não acredito que a gente está vivendo o primeiro capítulo da renovação. Para mim, estamos vivendo o último capítulo do que não deu certo", disse o apresentador na ocasião.



Nesta sexta-feira, 16, Bolsonaro citou que há dados do BNDES mostrando R$ 2 bilhões de financiamentos para compra de aviões particulares a uma taxa de 3% a 4% ao ano. "Parece que não foi legal", comentou o presidente. A diferença dos juros para compensar o banco, acrescentou, foi paga pelos brasileiros. "É justo fazer isso aí? Então não vem um cara... se por ventura ele estiver lá... Não fica não arrotando honestidade aí... que o bicho vai pegar."



PGR



Na entrevista que concedeu a jornalistas no Alvorada, Bolsonaro voltou a sinalizar que a troca na chefia da Procuradoria-Geral da República (PGR) pode ser feita após o fim do mandato de Raquel Dodge, que se encerra em 17 de setembro.



Nesse cenário, quem assumiria interinamente o órgão seria o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Alcides Martins, eleito para o posto na semana passada. "Se até lá, eu não indicar ou indicar e não for sabatinado, assume o interino", declarou Bolsonaro, respondendo que a interinidade no órgão não o preocupa.