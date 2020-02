O governador Romeu Zema enviou nesta quinta-feira (6) à Assembleia Legislativa projeto de Lei que trata dos reajustes para os servidores da Segurança Pública.

Segundo a assessoria de comunicação do governo estadual, os percentuais previstos de acréscimo nos vencimentos dos funcionários da área são de 13%, em julho de 2020; 12%, em setembro de 2021; e 12%, em setembro de 2022.

O envio do PL é resultado de acordo firmado em 2019 entre o governo estadual e as categorias da área. Na mensagem enviada ao Legislativo, junto com o projeto, Zema destaca que o reajuste, que refere-se à recomposição inflacionária da remuneração na Segurança Pública, "denota o objetivo do governo de promover a efetiva valorização dos servidores" de tais setores.

Estão incluídos no PL as carreiras das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e dos corpos de agentes penitenciários e de segurança socioeducativa. Também serão abrangidos os servidores administrativos da Polícia Civil e os civis que atuam na PM.