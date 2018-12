Segundo a concessionária BHAirport, 127 voos foram cancelados no Aeroporto Inernacional de Belo Horizonte, em Confins, entre a madrugada e as 10h desta quinta-feira (20). Mesmo com a liberação parcial da pista, ocorrida às 9h30, ainda não há notícias de pousos ou decolagens até o momento. "A decisão de remanejar os voos depende exclusivamente das companhias aéreas", justificou Maranini.

O fechamento da pista de pouso de Confins aconteceu depois que uma aeronave Boeing 777 da Latam, que ia de São Paulo em direção a Londres, teve de fazer um pouso de emergência por problemas técnicos, por volta da 1h45 desta quinta. Oito dos doze pneus do avião estouraram durante o pouso forçado e terão que ser substituídos, operação cuja finalização está prevista para 19h.

Passageiros aguardavam informações sobre os voos no saguão do aeroporto

Os transtornos dos cancelamentos atingiu a família da empresária Adriana Falci, que veio de Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha, com os três filhos, o marido e a mãe e esperava embarcar hoje para o Rio Grande do Sul, onde levaria as crianças ao Beto Carreiro. "Só conseguimos voos para amanhã e vamos acabar perdendo diárias do hotel e os ingressos para o parque", lamentou.

Acompanhe a situação dos voos pelo site da BHAirport.

