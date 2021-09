No mercado de carros de luxo sempre é preciso oferecer algo a mais. Afinal, quanto mais alto é o valor da etiqueta, maiores são as possibilidades de escolhas do cliente. Assim, para não deixar que ele seja fisgado pela concorrência, é preciso oferecer não apenas exclusividade, mas também um pouco excentricidade. Senão, é só mais um carrão caro.

Assim, a Mercedes-Benz acaba de lançar no Brasil o Classe G 63 Magno Edition. Trata-se de sua série limitada desenvolvida para o mercado tupiniquim. Ao preço de R$ 2 milhões, todas as 50 unidades foram vendidas antes mesmo do anúncio.

Basicamente, esse carro se diferencia pela pintura monocromática Preto Magno, que batiza a versão. Trata-se de uma tonalidade fosca, que evidencia as “ranhuras” da carroceria clássica do utilitário alemão, que mantém o mesmo estilo há 40 anos. Tudo nele recebe a cor: rodas, para-choques, espelhos, frisos.

“Como acontece em outros países, o Classe G possui verdadeiros fãs, são mais que clientes fiéis. E o Magno Edition vem para entregar o máximo em individualização, requinte, exclusividade e luxo nesse ícone do universo off-road”, aponta o gerente de vendas Mercedes-Benz Automóveis, Gabriel Valadão.

Só pintura?

Mas R$ 2 milhões apenas pela pintura? Não, o Classe G é um carro caro por natureza. Apesar do visual quadradão, é um carro sofisticado, ainda mais por levar a assinatura da divisão AMG. Ele é equipado com um V8 biturbo de 585 cv, transmissão de nove marchas, tração 4x4, suspensão com ajuste de carga dos amortecedores e demais especificações que fazem desse grandão um esportivo no asfalto e um desbravador na terra.

O pacote de conteúdos do G 63 Magno Edition, segue o padrão do G 63 AMG “padrão”. Ele conta com rodas aro 22, faróis full LED e apliques em fibra de carbono. Por dentro o destaque fica por conta do acabamento Manufaktur Plus, com dois tons de couro.

A cesta ainda inclui painel que integra quadro de instrumentos digital e multimídia. Assistentes de condução, massageadores, sistema de áudio Burmester, assim como as trivialidades de qualquer automóvel de luxo como ar-condicionado digital de múltiplas zonas, bancos com ajustes elétricos, conexões com smartphones e outras quinquilharias.

