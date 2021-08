É muito bacana quando um parceiro de negócios resolve prestar uma homenagem para celebrar uma efeméride. Uma placa, um anúncio, um jantar são ações que estreitam relações. Mas o que dizer de quando um fabricante cria um carro exclusivo para um velho parceiro de pistas? Foi o que aconteceu em Stuttgart, na Alemanha.

A Porsche resolveu comemorar os 25 anos da equipe Manthey-Racing com uma versão exclusiva do poderoso 911 GT2 RS, batizado de Clubsport 25. O carro foi projetado pelas duas empresas e terá apenas 30 unidades.

Exclusivo para uso em pista, essa versão ainda mais radical do 911 GT2 RS Clubsport (que ainda está na geração 991), passou por revisão aerodinâmica, com coletores de ar laterais semelhantes ao do 935 (releitura do bólido de corridas dos anos 1970, montado sobre a base do GT2 RS “padrão”). A traseira também ganhou novos apêndices que contribuem para melhor comportamento na pista.

Na parte frontal, ele ganhou novos defletores laterais e capô com saídas de ar para elevar o efeito solo. As rodas são aro 18, com cubo rápido. Ele também recebeu escotilha de emergência no teto.

Parças

“A Porsche Motorsport e a Manthey ganharam muitas corridas e campeonatos desde que a equipe foi fundada há 25 anos - por exemplo, sete vezes as 24 horas em Nürburging. Desde 2013, as duas empresas estão estreitamente associadas. Com a edição especial exclusiva 911 GT2 RS Clubsport 25, esta parceria de sucesso passou para o próximo nível. O 911 GT2 RS Clubsport 25 se beneficia da experiência de automobilismo que a Manthey e a Porsche Motorsport conquistaram ao redor do mundo. É o carro de corrida de circuito perfeito para pilotos privados ambiciosos e é um exemplo impressionante de habilidade de engenharia”, explica Matthias Scholz, Diretor de GT Racing Cars da Porsche.

Além da inspiração no 935, o GT2 comemorativo também conta com elementos retirados do GT3 R, que faz desse carro um misto de 991 e 992. O carro é equipado com motor boxer biturbo 3.8 ajustado para despejar 700 cv e 75 kgfm de torque, combinado com transmissão de dupla embreagem PKD de sete marchas e claro, tração traseira.

Na Europa, o bólido é oferecido por 525 mil euros (R$ 3,2 milhões).