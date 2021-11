O Porsche 718 Cayman é considerado um dos melhores carros de Stuttgart para dirigir. A posição centralizada do motor faz dele bem mais dinâmico e preciso que o 911. Sim, pode soar como heresia, mas fato é que um bloco seis cilindros dependurado depois do eixo traseiro não faz do “nine-eleven” o mais amigável dos automóveis.

E se o Cayman é legal demais de guiar, então por quê não instalar um motor de 911 nele? Melhor: um motor do 911 GT3 Cup? Isso mesmo! A Porsche acaba de apresentar o Cayman GT4 RS Clubsport, que passa a contar com flatsix 4.0 aspirado de 500 cv para ensurdecer qualquer piloto. Isso porque o pico de potência desse “lagarto” surge a 8.300 rpm.

Montado atrás dos bancos, o motor da versão de corridas do 911 foi instalado no Cayman para lhe entregar uma das melhores performances que se pode ter num Porsche. Comparado ao antigo Clubsport, são 75 cv a mais e 46,5 kgfm de torque a 6 mil rpm.

O motor é conectado à popular transmissão PDK de dupla embreagem e sete marchas e a tração é traseira. O carro segue os critérios de homologação para correr em competições da categoria GT4 da FIA.

Por dentro, banco tipo concha de competição, instrumentação de corridas e estrutura a mostra para reduzir peso. O Cayman GT4 RS Clubsport passou por melhorias aerodinâmicas, como a adoção de novos coletores de ar e freios de competição com discos de 380 mm. As rodas usam cubo rápido, com apenas rosca central, para agilizar a troca nos boxes.

De rua

Se o amigo ficou interessado, o preço dele é de 190 mil euros, lá na Alemanha. Mas se seu negócio é chamar atenção pelas ruas, a Porsche também oferece uma versão legalizada para uso urbano.

Sem o sobrenome “Clubsport”, o 718 Cayman 718 RS se diferencia no acabamento final. Ele é mais refinado, sem as aletas laterais da versão de pista, mas mantém elementos como as rodas de cubo rápido, pneus de alta performance, assim como o mesmo sistema de freios e suspensão, e claro, o aerofólio do tipo pescoço de ganso.

Por dentro, o acabamento segue o padrão de luxo das demais versões. Bancos e painéis são forrados em couro. Ar condicionado, multimídia e um monte de funções de comodidade estão lá.

Mas, atrás do banco, o bólido ainda conta com santo-antônio e coletor de ar no lugar das janelas espias. Ele pode ser seu por R$ 141 mil euros. Um valor justo para um Porsche perfeito.