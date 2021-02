A Porsche acaba de revelar a versão GT3 da geração 992 do 911. A versão que faz ponte entre o carro de rua e um carro de pistas chega à sétima edição ainda mais nervosa.

Para essa nova geração, a Porsche recolheu diversos elementos das versões atestadas nas pistas. Ela utiliza o mesmo sistema de suspensão com braços triangulares no eixo dianteiro e o aerofólio tipo Swan Neck (pescoço de cisne) do 911 RSR.

A Porsche também alargou os para-lamas, adicionou novo capô (de plástico com fibra de carbono) com saídas de ar para elevar o downforce sobre o eixo dianteiro e para-choques com difusores exclusivos. Também foram utilizados vidros mais leves nas janelas, assim como rodas e discos feitos com ligas especiais para não deixar o peso superar os 1.430 quilos.



Interior

Por dentro, ele conta com bancos esportivos tipo concha com estrutura em fibra de carbono. De resto oferece os itens de conveniência da atual geração como quadro de instrumentos digital, multimídia, ar-condicionado de duas zonas, seletor de condução no volante e, claro, ignição à esquerda do volante, como reza a tradição.



Coração

O clássico motor boxer seis cilindros 4.0 de 510 cv tem o mesmo ajuste do bloco utilizado nas pistas, assim como o sistema de transmissão GT3 R, de provas de longa duração. Na prática, tudo isso quer dizer que o novo GT3 acelera de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos e atinge velocidade máxima de 320 km/h.

E para atestar que o carro é tudo isso que promete, a Porsche levou o 992 GT3 para Nordschleife, o Anel Norte de Nurburgring. O piloto de desenvolvimento Lars Kern levou apenas 6: 59.927 minutos para uma volta completa de 20,8 quilômetros. Ou seja, com uma melhora de 17 segundos sobre o antigo GT3.

A Porsche oferece modelo com opções de transmissão manual de seis marchas ou PDK de dupla embreagem e sete velocidades. Ou seja, a primeira para aquele piloto raiz e a segunda para o cara que não quer se preocupar com tempo de troca.



Preços

O novo GT3 fará a estreia na Europa em maio. O esportivo custará nada menos que 152.416 euros (R$ 911 mil). Por aqui, é certo que o modelo também seja oferecido. Mas certamente com preço próximo dos R$ 2 milhões.