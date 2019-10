O Porsche Center BH lançou o “Porsche For Her”, plataforma de entretenimento com ações focadas no público feminino. O evento de lançamento contou com uma experiência exclusiva de pista para convidadas, onde elas puderam testar modelos como os SUV’s Macan e Cayenne, além do 911 992, além de conferir desfile de moda realizado pela marca Zezé Duarte, em parceria com a Talento Jóias.

“Historicamente, o Mundo Porsche ainda é mais masculino do que feminino, contudo esse cenário tem mudado nos últimos anos. É um público que precisa ser trabalhado com muito carinho, precisamos desmistificar alguns receios e fazer com que elas sintam-se à vontade no habitat natural da Porsche: a pista. Depois, o resto é consequência de um trabalho sério que vem sendo executado no Porsche Center BH, e a prova disso é a união de grandes marcas pelo mesmo propósito: amplificar cada vez mais a voz desse público”, afirma o gerente de Marketing do Porsche Center BH, Marlon Mota.

A Mini lança a linha 2020, do SUV Countryman, que faz sua estreia no mercado brasileiro em quatro diferentes versões a partir de R$ 149.990, preço sugerido para o Cooper Countryman Exclusive. As outras opções do SUV são Cooper Countryman top (R$ 159.990), Cooper S Countryman ALL4 (R$ 189.990) e o híbrido plug-in Cooper S E Countryman ALL4 (R$ 219.990).

A Chery atingiu a marca de 0,83% de participação no segmento de automóveis de passeio, com quase 14 mil unidade licenciadas desde janeiro. O volume é superior ao desempenho da Peugeot, que anota 13 mil unidades acumuladas em 2019. O carro-chefe da marca é o SUV Tiggo 5x, que anotou 739 emplacamentos em setembro.

