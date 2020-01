Reza a sabedoria popular que o melhor Porsche já construído foi o 911 Carrera RS 2.7, de 1972. Tratava-se de um carro puro, sem nenhum tipo de auxílio eletrônico ou aspiração. Hoje uma das 500 unidades do Carrera RS 2.7 pode valer mais de 500 mil euros (R$ 2,3 milhões), dependendo do estado de conservação. Um dos fatores que fazem esse 911 tão exclusivo é sua dirigibilidade inigualável. Um carro leve, arisco, rápido, mas que solta a traseira com facilidade, exigindo muita perícia do motorista. Com o passar dos anos os Porsches foram ganhando turbo, injeção eletrônica, equipamentos refinados, quilos e assistentes eletrônicos que “roubaram” parte da emoção.

Isso aconteceu não só com o 911, mas também com os 718 Boxster e Cayman. Os últimos, inclusive, receberam compactos motores 2.0 turbo que entregavam desempenho mais modesto do que o oferecido pelo primo Audi TT. Para resolver a questão, a Porsche acaba de anunciar que as versões GTS de Cayman e Boxster voltam a ser oferecidas com motores seis cilindros opostos, como nunca deveria ter deixado de ser.

A sigla

Apenas para situar o amigo leitor, a linha GTS figura como a opção mais puristas dentro do portfólio da Porsche. Além de Boxster e Cayman, Panerama, Macan e Cayenne, contam, ou já contaram, com a versão em suas linhas. No caso dos pequenos esportivos, a primeira edição foi lançada em 2014, com motor seis cilindros 3.6 de 340 cv.

Em 2018, quando a Porsche lançou uma nova linha de motores para a dupla e rebatizou 718 Cayman e 718 Boxter, o GTS ganhou uma unidade quatro cilindros 2.5 litros de 365 cv, que se destacava da unidade 2.0 de 300 cv.

Boxer novamente

A unidade flat six (de cilindros opostos), ou boxer, saltou dos antigos 3.6 litros para 4.0 litros. Sem auxílio de turbocompressor, é o mesmo motor que equipa Cayman GT4, que é um carro de uso em pista e o exótico e 718 Spyder. Trata-se de um bloco que despeja 400 cv e magníficos 43 mkgf de torque nas rodas traseiras. E para ficar ainda melhor, utiliza transmissão manual de seis marchas.

Ou seja, uma das melhores experiências que se pode ter com um Porsche “de rua”. Mais legal que ele apenas o 911 T, com seu flat six 3.0 de 370 cv pendurado atrás do eixo traseiro, que praticamente joga a traseira de um lado para outro.

Mas, mesmo assim, essa dupla de GTS consegue ser ainda mais visceral. Afinal, como se trata de um motor aspirado, para obter o máximo de torque e cavalaria, é preciso encher o motor acima dos 4 mil rpm, o que gera um rugido metálico no escapamento.

Trivialidades

Como todo Porsche é um carro luxo feito para rico, os irmãos Cayman e Boxster GTS contam com todas as exigências de um esportivo de 83 mil euros (R$ 387 mil), lá na Alemanha. Por dentro, todas as comodidades que se pode esperar, como ar-condicionado digital, multimídia, controles elétricos dos retrovisores, acabamento em couro com, apliques em fibra de carbono e por aí vai.

Ele ainda tem rodas aro 20, freios em cerâmica e toda parafernália eletrônica para que o bem-aventurado se sinta um verdadeiro piloto, como vetorização de torque, controles de tração e estabilidade. O lado bom é que tudo isso pode ser desligado, mas é preciso ter braço e uma pista fechada para não dar mole para o azar.