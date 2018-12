O porta-voz do papa Francisco e sua vice renunciaram nesta segunda-feira (31), de seus cargos. O norte americano Greg Burke e a espanhola Paloma García Ovejero dirigiam a sala de imprensa do Vaticano desde junho de 2016. O pontífice aceitou o pedido de demissão dos jornalistas e designou que o atual coordenador de mídias sociais no Dicastério para a Comunicação, Alessandro Gisotti, de 44 anos, assuma a função interinamente.



O Vaticano tem lidado com duras críticas causadas pela crise referente aos casos de abuso sexual e a resposta que tem dado aos episódios. A renúncia ocorre em um momento de mudanças no sistema de comunicação da Santa Sé. Neste ano, o papa revisou o escritório de comunicações do Vaticano, que inclui um jornal, um serviço de rádio e uma editora.



Em sua conta no Twitter, Burke disse que as demissões entrariam em vigor em 1º de janeiro. "Neste momento de transição nas comunicações do Vaticano, achamos que é melhor que o Santo Padre esteja completamente livre para montar uma nova equipe". Em outra publicação, ele afirmou que a experiência de atuar no Vaticano foi fascinante.



I joined the Vatican in 2012. The experience has been fascinating, to say the least. Thank you, Pope Francis. Un abrazo muy fuerte. pic.twitter.com/joxX4YoYSn — Greg Burke (@GregBurkeRome) 31 de dezembro de 2018

Paloma foi a primeira mulher a chegar ao posto de subdiretora da sala de imprensa da Santa Sé. Ela também se manifestou na rede social e agradeceu ao ex-diretor e ao pontífice.



Um breve texto foi divulgado pelo Vaticano sobre o assunto, mas não dá detalhes sobre o que motivou a renúncia dos profissionais. O prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paolo Ruffini, nomeado em julho do ano passado, elogiou o profissionalismo dos jornalistas e disse que a saída deles foi "autônoma" e de "livre arbítrio".



Gisotti também se posicionou e afirmou que mantém com Burke e Paloma "uma relação de estima e amizade".



Viagens



Ruffini disse ainda que 2019 será um ano "denso" e que vai demandar "máximo esforço da comunicação", tendo em vista os compromissos do pontífice.



A Jornada Mundial da Juventude, no Panamá, e viagens para os Emirados Árabes Unidos, Bulgária, Macedônia e Marrocos estão previstas na agenda do papa Francisco.



