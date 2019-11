Se futebol já é um tema polêmico, imagine o quanto uma declaração política velada feita por um ídolo dos gramados pode render? Post publicado pelo ídolo do Cruzeiro Juan Pablo Sorín no Twitter deu o que falar na manhã deste sábado (9).

O craque deu bom dia e bom fim de semana aos seguidores e postou a letra de “Apesar de Você”, escrita por Chico Buarque durante a ditadura.

Buen fin de semana / bom final de semana a todas / os ! Con esta maravilla / com essa beleza d poeta @ChicoBuarque https://t.co/dTQ9uRtGV2 pic.twitter.com/2AMNeONG7g — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) November 9, 2019

Poderia passar despercebido, se a composição não fosse postada na manhã seguinte à soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, motivada por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de proibir prisões antes do esgotamento dos recursos.

Música

A composição, que faz duras críticas aos anos de chumbo atravessados pelo Brasil, tem frases como “a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão”, uma alusão ao medo vivenciado pela população na época, e foi escrita para o então presidente General Médici.

A letra foi enviada aos censores, que decidiam se a música seria ou não gravada. Para surpresa do compositor e da gravadora, o texto passou. Depois de mais de 100 mil cópias vendidas do compacto, ventilou-se a possibilidade de a canção ser uma crítica à ditadura.

A gravadora foi invadida e todos os discos destruídos. Chico Buarque foi levado a interrogatório.

Comentários

No Twitter, internautas repercutem o assunto. “A Argentina já foi, mas o Brasil não irá...”, diz um homem. Vale lembrar que, na Argentina, país de origem do ex-jogador, a esquerda voltou ao poder. O opositor de Macri, Alberto Fernández, foi eleito presidente no final de outubro. Lula deve ser convidado para a posse, enquanto Bolsonaro se recusa a participar.

“Sorin é o único jogador do cruzeiro que eu (torcedor do Galo) respeitei e agora, respeito mais ainda! Cara do bem!”, escreveu outro internauta.

Há, ainda, os que ignoram a discussão e só pensam na bola rolando. “O que importa mesmo é que vc esteja no Mineirão domingo, pé quente”, comenta um torcedor do time celeste.

Clássico

Cruzeiro e Atlético se enfrentam neste domingo (10), às 16h, no Mineirão. Longe do Cruzeiro há exatos 10 anos e seis dias, Sorín acompanhou o time no confronto com o São Paulo, no dia 16 de outubro, também no Mineirão. Na ocasião, a Raposa levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Thiago Neves.

Despedida de Sorín pelo Cruzeiro completa dez anos; veja fotos daquele dia especial