A temporada de carros elétricos já está aberta. Depois de a JAC lançar o pequenino E-JS1, chegou a vez de a Volvo iniciar as vendas do XC40 Recharge no Brasil. O SUV elétrico chega com preço de R$ 389.950 e um pacote de inovações que vão muito além dos motores elétricos.

Com visual praticamente igual ao das versões térmicas e híbridas do XC40, o Recharge se diferencia apenas pela máscara no lugar da grade do radiador. Afinal, ele dispensa a serpentina para resfriar água, uma vez que debaixo do capô está um dos motores elétricos do SUV.

E por falar em capô, o modelo conta com um pequeno compartimento de bagagem, de cerca de 30 litros, ideal para guardar cabos de recarga ou qualquer outra quinquilharia permanente de interesse do proprietário.

O XC40 Recharge é equipado com dois motores que somam 408 cv e 67,3 kgfm de torque. Toda força está disponível a todo instante, sem necessidade de “encher” o motor. Assim, esse jipinho acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos e máxima limitada em 180 km/h.

Esse limite é estipulado para não comprometer a autonomia de 400 km do SUV. Segundo a marca, suas baterias de 78 kWh podem ser recarregadas em diferentes fontes. O comprador recebe um WallBox junto com o carro. Com potência de até 11 kWh, dependendo da rede disponibilizada pela companhia elétrica, dá para “abastecer” o SUV no conforto do lar em menos de 10 horas. No entanto, num ponto de recarga rápida é possível recuperar 80% das baterias em 40 minutos.

Conteúdos

O XC40 Recharge conta com basicamente os mesmos conteúdos da versão T8 Hybrid. Acabamento premium, sistema de áudio Harman Kardon, quadro de instrumentos digital, um imenso multimídia vertical, ar-condicionado de duas zonas e todos os tipos de assistências de condução que o motorista pode esperar.

Mas ele se destaca é pelo sistema Google integrado ao multimídia. Permite que o usuário acesse sua conta e tenha acesso a assistente pessoal e todo pacote de aplicações do gigante das buscas.

Dá até para mandar acender as luzes ou ligar o ar-condicionado de forma remota, caso a residência conte com dispositivos smarthome, como Amazon Alexa ou Google Nest conectado aos eletrodomésticos da casa.

Videogame

Em termos de dirigibilidade, o SUV também inova. A Volvo removeu o botão de partida e o freio de estacionamento. Isso mesmo. Com a chave presencial no bolso, basta afivelar o cinto de segurança e colocar a alavanca do câmbio na posição Drive. Na hora de estacionar, basta parar e apertar a tecla P, de Parking, e pronto.

É quase como jogar um videogame. Mas sem mesmo precisar apertar o botão “Start”.

