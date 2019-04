Dois prédios desabaram nesta sexta-feira (12) na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Pelo menos duas pessoas morreram e duas pessoa foram resgatadas com vida dos escombros pelos próprios moradores.



Os bombeiros chegaram ao local às 7h20 e começaram há pouco os trabalhos de resgate. Uma das construções tem quatro andares e outra tem três. A área de isolamento foi ampliada pelos resgatistas, que consideram que outros prédios da região podem ir abaixo. Há um forte cheiro de gás na área.



Ainda não há informação sobre se os edifícios ainda estavam em construção ou se havia ocupantes. Entretanto, moradores afirmam que há pessoas sob os escombros.



A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que as construções que desabaram são ilegais. .