O quilo da carne está pesando mais no bolso do consumidor em Belo Horizonte e Região Metropolitana, segundo levantamento do site de pesquisas Mercado Mineiro.

Nos últimos 15 dias, foi registrada uma alta de até 16% em alguns itens encontrados em 35 estabelecimentos, entre os dias 13 e 15 de julho. A elevação, que já havia sido registrada na última pesquisa, abrange a carne bovina, a suína e a de frango.

“Esse aumento é uma surpresa porque o momento é muito ruim para aumentar o preço, tanto para a população quanto para o dono do açougue”, afirma Feliciano abreu, diretor do Mercado Mineiro.

Segundo ele, este período do ano é normalmente uma época de alta, em função das secas, que impactam no preço da ração dos animais. Mas era esperado que a queda do consumo, em função da pandemia de Covid-19, segurasse os preços.

Em função disso, ele ressalta a importância de consultar os preços antes da compra, ainda que o momento de isolamento não favoreça a possibilidade de verificar os preços em vários locais. A diferença entre os locais consultados chega a 157% na carne bovina, 172% na carne suína e até 80% no frango.

“Muitas vezes a pessoa pode achar que se encareceu, encareceu em todos os lugares, o que não é verdade. O ideal é garimpar essas ofertas”, destaca Feliciano Abreu.

Confira quanto aumentou o quilo médio de alguns itens nos últimos 15 dias

Acém: de R$23,22/kg para R$24,88/kg (+7,16%);

Picanha: de R$42,38/kg para R$45,02/kg (+6,23%);

Maminha tradicional: de R$29,67/kg para R$31,21/kg (+5,17%);

Bisteca com costela: de R$15,20/kg para R$16,05/kg (+5,59%);

Lombo: de R$15,63/kg para R$16,94/kg (+8,30%);

Pazinha suína: de R$12,60/kg para R$13,64/kg (+8,27%);

Costelinha: de R$18,38/kg para R$19,25/kg (+4,74%);

Asa de frango: de R$14,00/kg para R$16,71/kg (+16%);

Coraçãozinho: de R$19,85/kg para R$20,34/kg (+2,46%);

Frango resfriado: de R$7,42/kg para R$7,60/kg (+2,39%)

Pescoço de Peru: de R$15,60/kg para R$16,71/kg (+7,11%).

Confira a variação do preço dos itens entre os estabelecimentos

Picanha: mínímo de R$34,99/kg, máximo de R$89,95/kg (157%);

Contra filé: mínimo de de R$29,99/kg, máximo até R$52,00/kg (141%);

Filé Mignon: mínimo de R$29,99/kg, máximo de R$52,00/kg (73%);

Maminha: mínimo de R$23,95/kg, máximo de R$42,00/kg (75%);

Bisteca com costela: mínimo de R$10,99/kg, máximo de R$29,95 (172%);

Pazinha suína: mínimo de R$9,98/kg, máximo de R$22,95/kg (129%)

Pernil com osso: mínimo de R$9,99/kg, máximo de R$21,95/kg (119%);

Toucinho para torresmo: mínimo de R$10,99/kg, máximo de R$25,95/kg (136%);

Filé de peito de frango: mínimo de R$9,99/kg, máximo de R$18,00/kg (80%)

Peito de frango resfriado: mínimo de R$6,95/kg, máximo de R$11,90/kg (71%)

Frango resfriado: mínimo de R$6,49/kg, máximo de R$10,99/kg (69%).

