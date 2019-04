Variações de até 331% no preço do quilo da carne na Região Metropolitana de Belo Horizonte foram encontradas durante levantamento feito do dia 1º a 4 de abril deste ano pelo site Mercado Mineiro. Na pesquisa, foi consultado o preço de cortes bovinos, suínos e de frango nos principais açougues e casas de carnes da Grande BH.

Apesar de o número assustar, essa variação tão alta aconteceu apenas em um corte bem específico: a orelha do porco. A carne tem preços que variam de R$ 2,99 o quilo até R$ 12,90, sendo o mais barato deles em um estabelecimento na região da Pampulha e o mais caro da região Centro-Sul. "As variações são sempre significativas, mas é importante o consumidor avaliar a qualidade da carne e região do estabelecimento, fatores que podem influenciar nos preços", aponta o site, que faz pesquisas de preços de vários produtos consumidos em grande escala pela população do Estado.

Neste levantamento, entre as carnes bovinas - que é a mais consumida no país -, a maior variação foi registrada na Fraldinha Tradicional, com 166,51%. O corte tem preços que variam de R$ 14,99 a até R$ 39,95, sendo ambas em estabelecimentos localizados na região Leste de BH. Outro corte que apresentou uma variação considerável foi o Filé Mignon (103,41%), que pode custar de R$ 26,99 (em Contagem) até a R$ 54,99 (na Pampulha). Outras carnes com alta variação de preço foram: Lagarto (de R$17,98 a R$ 35 - 94%); Acém (de R$ 12,99 a R$ 23,50 - 80%); e Picanha (de R$ 27,99 a R$ 49,90 - 78%).

"O preço médio da Carne Bovina subiu muito nos últimos 45 dias. O quilo do Acém subiu de R$16,52 para R$17,13, um aumento de 3,69%. O quilo da Chã de dentro, subiu de R$24,82 para R$25,44, um aumento de 2,50%. O quilo da Alcatra subiu de R$27,68 para R$28,12, um aumento de 1,59%. O quilo do Filé Mignon subiu de R$38,03 para R$38,81, um aumento de 2,05%", aponta a pesquisa.

Carne suína

É justamente na carne de porco que os levantamentos do Mercado Mineiro apontaram maiores variações de preço. Além da orelha de porco (com 331%), a segunda maior variação de preço foi do quilo do pé de porco (182%), com preços de R$ 4,95, em Ribeirão das Neves, a R$ 13,99, na região Centro-Sul de BH.

A terceira maior diferença de preços encontrada foi da Bisteca (178%), podendo custar de R$ 8,99, na região Nordeste da capital, até R$ 25 na regional Leste. Outras variações altas registradas foram: Pernil com Osso (de R$7,95 até R$18,90 - 137%); Lombo inteiro (de R$ 9,95 até R$22,90 -130%).

"O preço médio da carne suína foi o que mais subiu no período. O quilo do Lombinho filé que custava em média R$14,35 subiu para R$15,39, um aumento de 7,25%. O quilo do Pé subiu de R$7,79 para R$8,59, um aumento de 10,27%. O quilo da Bisteca com Costela subiu 7,14%, o preço médio que era de R$12,88 foi para R$13,80", diz a pesquisa.

Aves

Os cortes de aves também apresentaram alguma variações chamativas. O principal foi o Pescoço de Peru, com uma diferença de preços de 140%, sendo encontrado por R$ 7,90 em um açougue da região da região Leste e R$ 18,99 na cidade de Ibirité. Outros cortes com variações altas foram: Peito Resfriado de Frango (de R$ 6,95 até R$ 14,95 - 115%); Filé de Peito de Frango (de R$ 9,90 até R$ 18,00 - 81%); Frango Resfriado (de R$ 4,90 até R$ 7,99 - 63%). Coxa e Sobre Coxa (de R$ 5,99 até R$ 9,99, com uma variação de 66%.

"O preço médio do Frango também apresentou aumentos na pesquisa. O quilo do Frango Resfriado subiu de R$6,24 para R$6,63, um aumento de 6,25%. O quilo do Frango Congelado subiu de R$5,73 para R$6,15, um aumento de 7,33%. O quilo da asa resfriada subiu 3,87%, o preço médio que era de R$11,11 subiu para R$11,54. Um aumento expressivo também no quilo do Pescoço de Peru, que o valor médio subiu de R$13,67 para R$14,61, um aumento de 6,88%", conclui o Mercado Mineiro.