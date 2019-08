Tomar café da manhã fora de casa está mais caro em Belo Horizonte, especialmente no Centro da cidade. Essa é a conclusão da mais recente pesquisa feita pelo Mercado Mineiro em lanchonetes entre as últimas terça (6) e quinta-feira (8). Foram visitados 15 estabelecimentos na região central.



Os itens que mais chamaram a atenção no levantamento são o café com leite de 300 ml, que pode custar de R$ 1,50 a R$ 6,00 (uma variação de 300%) e a vitamina, que custava em média R$ 3,27 no mesmo período do ano passado e subiu para R$4,49 - um aumento de 37%.

De acordo com o Mercado Mineiro, as variações são grandes, mas podem ser justificadas, em alguns casos, em função do tamanho do salgado, porção ou localização da lanchonete.

Veja tudo:

Misto quente - de R$3,50 até R$ 12,00 - variação de 242%;

Pão de queijo (unidade) - de R$ 1,50 até R$4,00 - variação de 166%;

Suco de laranja natural de 300ml - de R$ 2,00 a R$ 6,00 - uma variação de 200%;

Água mineral de garrafa de 500ml sem gás - de R$ 1,90 até R$ 6,50, com uma diferença de 242%.

Vitamina de 300ml - de R$3,30 a R$6,00 - variação de 81%;

Salgado simples - de R$3,00 a R$6,50 - variação de 116%.

Preços médios

A pesquisa também comparou os preços médios de agosto de 2018 com 2019. "É importante lembrar que os custos das lanchonetes subiram bastante", afirmou o Mercado Mineiro.



Suco de laranja de 300ml natural - de R$3,38 para R$4,34 - aumento de 28%;

Vitamina - de R$3,27 subiu para R$4,49 - aumento de 37%;

Refrigerante em lata - de R$ 3,68 para R$ 4,06 - aumento de 10,33%;

Salgado simples - de R$ 3,23 para R$ 3,75 - aumento de 16%;

Pingado - de R$1,34 para R$1,51 - aumento de 12,69%.

De acordo com o Mercado Mineiro, apenas os preços médios do pão de queijo e da água mineral com gás tiveram reduções. Veja só:

Pão de queijo: de R$ 2,50 para R$ 2,17 - redução de 13%;

Água mineral 500 ml com gás: de R$ 3,83 para R$ 3,45 - redução de 9,92%.