Antes de comprar gás de cozinha, vale a pena fazer uma pesquisa de preços. O site Mercado Mineiro realizou uma pesquisa entre quarta (30) e quinta-feira (31), em 115 estabelecimentos da Ragião Metropolitana de Belo Horizonte, e verificou uma variação de preços que chega a 58%.

O botijão de 13 kg na portaria da distribuidora pode custar de R$ 60 a R$ 95, enquanto o produto entregue em domicílio pode custar de R$ 68 a R$ 95. Já o cilindro de 45 kg, entregue no bairro, tem valor que varia entre R$ 280 e R$ 395.

Há variação muito grande até mesmo no preço do vasilhame do botijão de 13 kg, que pode custar de R$100 a R$180 – uma diferença de 80%. No caso do cilindro de 45kg a variação pode chegar a 58%, pois o produto pode ser encontrado com valores entre R$ 240 e R$ 380.

Aumento da Petrobras

O aumento de 5% no preço do gás de cozinha, anunciado pela Petrobras no dia 22 de outubro, ainda não se refletiu no valor oferecido ao consumidor final. De acordo com o levantamento, o preço médio do botijão de 13 kg teve um aumento de 0,21%, quando buscado pelo próprio consumidor – em junho era R$ 70,56 e agora passou para R$ 70,71. Já o botijão entregue em domicílio custava R$ 77,03 e subiu para R$77,13, um aumento de 0,13%.

Já o valor do cilindro de 45 kg chegou até a ter uma ligeira queda entre aqueles entregues no próprio bairro. Em junho o preço médio era de R$328,75 e agora caiu para R$328,45, uma redução de 0,09%.

Segundo Feliciano Abreu, sócio do site de pesquisa Mercado Mineiro, o valor do gás tem se mantido estável ao longo do ano porque as vendas do setor estão baixas. "Mesmo que o gás seja um artigo de primeira necessidade, a demanda está muito fraca. Infelizmente, as pessoas estão cozinhando menos, economi8zando até no gás", afirmou.

