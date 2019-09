O preço do tomate está em queda nas principais Ceasas do país. Os percentuais mais baixos foram registrados em Curitiba (PR), 18,58%, e em Vitória (ES), mais de 52%. Os dados constam da 9ª edição do Boletim Prohort, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira (19).

“A redução, segundo os técnicos, deve-se à grande oferta do produto que vem se repetindo desde o mês de julho. Em agosto, devido ao efeito do calor que acelera a maturação do fruto, o produtor sentiu-se obrigado a colocar algo próximo a 20% a mais de produto no mercado”.

De acordo com a pesquisa, além do tomate, outras hortaliças também estão com os preços em queda no mercado atacadista. A batata, por exemplo, ficou mais acessível na maioria das centrais de abastecimentos analisadas, pela intensificação da colheita da safra de inverno que cresceu 12%. O produto apresentou maior queda em São Paulo (11,7%), Fortaleza (9,4%) e Rio de Janeiro (9%).

Leia mais:

Bacalhau fica mais barato na Grande BH, mas preço tem variação de até 141%

Número de computadores vendidos cresce 0,3% no 2 tri, diz IDC Brasil