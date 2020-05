O preço médio da gasolina comum já caiu 16,65% em Belo Horizonte desde janeiro, passando de R$ 4,72 no início do ano para R$ 3,93 nesta segunda-feira (4). Apenas nos últimos 15 dias, a queda registrada é de 6,09%. Os dados foram apurados pelo site de pesquisas Mercado Mineiro entre a última quarta-feira (29) e esse domingo (3), em 70 postos de combustíveis de BH, e ainda trazem os valores para o etanol e o diesel (veja abaixo).



O estudo ainda mostra que o preço médio da gasolina comum pode variar 24% de um estabelecimento para o outro na capital, partindo de R$ 3,69 e chegando a R$ 4,59. Divulgados nesta segunda-feira, os dados também trazem a queda registrada entre os dias 17 de abril e o início deste mês: o litro da gasolina comum, que era encontrado, em média, por R$4,19, passou a ser de R$ 3,93, nesta segunda. Na prática, a queda é de 6,09% ou 0,26 centavos. Há um mês, o Hoje em Dia percorreu diversos postos de BH e mostrou que a queda motivou motoristas a encherem o tanque dos veículos.

Etanol

O etanol apresentou queda ainda maior do que a da gasolina em Belo Horizonte de janeiro ao início de maio. Conforme o Mercado Mineiro, o preço médio do álcool caiu 20,78%, passando de R$ 3,25 no início de 2020 para R$ 2,58 nesse domingo (3), quando foi finalizada a pesquisa.

Segundo o site de pesquisas, o item pode ser encontrado pelo mínimo de R$ 2,39 e pelo máximo de R$ 2,99 - o que representa uma variação de 25%. Entre os postos pesquisados em 19 de abril e novamente apurados na última semana, a queda no valor médio é de 6,99%, sendo que o valor médio era de R$ 2,77 e passou a ser de R$ 2,58.

Diesel

O litro do Diesel S-10 também reduziu no último mês, segundo o Mercado Mineiro. O preço médio, que em 20 de abril era de R$ 3,44, caiu para R$ 3,41, uma redução de 0,87% pelo litro.

Conforme a pesquisa, o menor preço do combustível encontrado em BH é de R$ 2,95 e o maior é de R$ 3,69 - uma variação de 23,34%. Já no período entre janeiro e o início de maio, o preço médio do Diesel S10 caiu 14%, passando de R$ 3,99 para R$ 3,41.

Todos os valores dos combustíveis, bem como a relação de postos com os melhores preços, podem ser encontrados no site Mercado Mineiro.