Pessoas com suspeita de infecção por Covid-19 precisam estar atentas às variações de preço dos diagnósticos da doença, que podem chegar a 275% nos laboratórios e farmácias de Belo Horizonte. Pesquisa divulgada pelo Mercado Mineiro nesta segunda-feira (10) mostra que os exames podem ser encontrados de R$ 40 a R$ 150, no caso do teste de antígeno feito com swab (cotonete longo) nasal. O levantamento foi realizado entre 5 e 7 de janeiro, em 18 laboratórios.

No caso do exame IgG-IgM, realizado para diagnóstico de Covid-19 por coleta de sangue, o custo é de R$ 79,90 a R$ 200, uma variação de 150%. Já o tipo RT-PCR, também por meio de swab nasal, pode custar de R$ 169,90 a R$ 350, uma diferença de 106%.

A pesquisa também mostrou pequenas diferenças em relação aos preços dos testes checados em julho de 2021. Sete meses atrás, o RT-PCR custava, em média, R$230,54 e, no levantamento atual, passou para R$242.45, uma alta de 5,16%. Já no caso do IgG/IgM houve uma redução de 1%. Na ocasião, o exame custava, em média, R$129.99 e, agora, R$128.68.

Vacina

Em relação às vacinas, a mais procurada no período pesquisado foi a da gripe Influenza (tetravalente) que pode custar entre R$ 30 e R$ 80, uma variação de 166%.

Exames de check-up

Além dos testes relacionados a diagnósticos de problemas respiratórios, outros exames também apresentaram variações significativas em BH. O teste para checagem de colesterol total custa de R$ 15 a R$ 56,50, uma variação de 276%. No caso do exame de proteínas, o valor varia entre R$ 8 e R$ 30, diferença de 275%. O hemograma completo pode ser encontrado entre R$ 13 e R$ 26, uma variação de 100%. Já o teste PSA (para câncer de próstata) varia de R$ 30 a R$ 99, uma diferença de 230%.

A eficácia dos exames variam de acordo com o tempo de apresentação de sintomas. Por isso, o tipo de teste apropriado para cada paciente deve ser indicado pelos profissionais de saúde. A relação completa entre preços e laboratórios e farmácias pesquisadas pode ser conferida aqui.

