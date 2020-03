Os preços do petróleo caíram pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira (18), com os índices futuros nos Estados Unidos (EUA) chegando à menor taxa em 17 anos, com o anúncio de medidas de restrições a viagens e medidas para isolamento social, para tentar conter a disseminação do coronavírus.

O petróleo Brent recuava 1,05 dólar, ou 3,65%, a 27,68 dólares por barril, às 8:26 (horário de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos caía 1,61 dólar, ou 5,97%, a 25,34 dólares por barril.

Mais cedo, o Brent tocou o menor nível desde o início de 2016, a 27,56 dólares, enquanto o WTI chegou a tocar 25,06 dólares, menor nível desde o fim de abril de 2003.

A última vez em que o petróleo nos EUA chegou a esse nível foi quando o país invadiu o Iraque, e a China havia apenas iniciado sua ascensão como potência global que impulsionou o consumo de petróleo para níveis recordes nos anos seguintes.

"O colapso na demanda por petróleo devido à propagação do coronavírus parece cada vez maior", disse o Goldman Sachs em nota, projetando que o Brent pode cair a até 20 dólares por barril no segundo trimestre, um nível não visto desde o início de 2002.

O banco espera uma contração na demanda de 8 milhões de barris por dia no final de março e uma queda anual em 2020 de 1,1 milhão de bpd, o que afirma que seria a maior já registrada.

