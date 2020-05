O Instituto Paraná Pesquisas publicou neste sábado (30) pesquisa que aponta que prefeitos com bom desempenho na condução da crise do coronavírus Covid-19 têm 61,8% de chances de vencer as eleições municipais. 30,6% acreditam que os administradores municipais não conseguiram se reeleger e outros 7,6% não souberam opinar.

Ainda segundo o levantamento, 42,3% dos brasileiros avaliam as ações dos chefes dos executivos municipais como positivas, sendo que 14,9% dos entrevistados avaliam como ótimas, as ações de suas prefeituras. No entanto, 26,2% consideram como regular a eficácia das medidas e 28,7% reprovam as ações de combate à doença. 17,1% avaliam como péssimas, os esforços.

No entanto, quando questionados se são, ou não, a favor do adiamento das eleições municipais deste ano, 65,3% são favoráveis. Já 28,7 são contrários e 6% não sabem ou não quiseram opinar. Os pesquisadores ouviram 2.280 pessoas em 230 municípios dos 26 estados e Distrito Federal, entre os dias 23 e 26 de maio. O grau de confiança da pesquisa é de 95%.