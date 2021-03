Diagnosticado com Covid-19 há oito dias, o prefeito do município de Campanário, no Leste do Estado, Luiz Antônio de Sousa Campos (PSC), de 65 anos, morreu neste sábado (20), vítima de complicações da doença.

Luizão, como era mais conhecido o prefeito, estava internado e entubado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, e deixa a mulher e três filhos.

Líder regional

A Associação dos Municípios da Microrregião do Leste de Minas (Assoleste) divulgou nota de pesar pela morte de Luizão, destacando-o como “liderança na região do Vale do Mucuri e Leste de Minas, e de uma alegria fraterna e carisma singular”.

Antes de ser eleito como chefe do Executivo do município - que tem cerca de 3,7 mil habitantes -, em 2020, Luiz Antônio de Sousa Campos havia ocupado o cargo de vice-prefeito de Campanário por dois mandatos.

Luto oficial

A prefeitura da cidade, que deverá ser assumida pelo vice de Luizão, Fausto Duarte (PSC), decretou luto oficial de uma semana em razão do falecimento do governante municipal.

Leia mais:

Minas registra mais de 400 novos casos de Covid-19 por hora

Com risco de faltar oxigênio e medicamentos, prefeituras pedem solução emergencial ao governo

Petroleiros da Regap alegam surto de Covid na unidade e anunciam greve