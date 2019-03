O prefeito de Sete Lagoas, Leone Maciel Fonseca, pediu renúncia ao cargo nesta quinta-feira (7). Solicitação foi protocolada na Câmara Municipal. Ele estava com processo de julgamento de cassação em andamento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), que envolve chapa eleita em 2016. A decisão está programada para o próximo dia 11. Nesta situação, a cadeira maior da administração setelagoana passa ao vice-prefeito, Duílio de Castro, que assume o cargo de imediato.

Uma reunião teria acontecido no gabinete da prefeitura, contando com a presença de todo o secretariado municipal. Em princípio, os únicos cargos exonerados da administração Leone Maciel foram Cristiane Teixeira Maciel, secretária particular do prefeito; Magnus Oliveira, secretário de Saúde; e Victos Dias, secretário de Obras, infraestrutura e Políticas Urbanas.

A manutenção dos demais cargos teve por finalidade não desestabilizar a administração, podendo acontecer mudanças nos próximos dias.

Confira a carta de renúncia na íntegra:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara,

Tenho mais de 40 anos de vida pública e, durante todo esse período, vários feitos históricos marcaram minha atuação política. Fui vereador por vinte anos e presidente da Câmara por dez anos. Também fui vice-prefeito em duas gestões. Em 2016, fui eleito para o meu segundo mandato como prefeito, juntamente com o vice-prefeito Duílio de Castro, apoiado por um grande grupo político graças a minha trajetória pessoal, política e capacidade de liderar. Durante todo esse tempo, trabalhei arduamente em prol de Sete Lagoas.

Quando fui eleito dessa vez, não foi diferente. Depois de ter sido escolhido por mais de 50 mil eleitores, trabalhei dia e noite para fazer de Sete Lagoas uma cidade melhor, mesmo diante de todas as dificuldades. Assim que assumi, firmei e cumpri o compromisso com o funcionalismo público e em um ano paguei 16 folhas de salários. Ainda em campanha, propus quitar o salário todo dia 28 e assim o fiz enquanto existia condições, de forma antecipada. Investi na área da saúde e reabri o PA do Belo Vale logo no primeiro dia da minha gestão. Devolvi o Parque da Cascata para a população. Estou realizando o sonho da casa própria para 500 famílias e regularizando a moradia para outras mais de 1400. Além disso, minha atuação foi fundamental para trazer o investimento de mais de R$1 bilhão para a instalação de outra fábrica da AmBev. Minha família, amigos, servidores municipais e a classe política são testemunhas da tentativa diária de fazer o bem, o certo e o melhor para o município e nossa gente.

Contudo, Sete Lagoas atualmente vive um momento muito difícil em que governar tornou-se quase uma missão impossível. Instaurou-se uma crise financeira devido a irresponsabilidade do Estado que confiscou mais de R$ 125 milhões de Sete Lagoas. Desde que os repasses começaram a ser retidos, todo o planejamento do governo foi inviabilizado. Com recursos próprios, assumimos custos antes não previstos, principalmente, nas áreas da educação e da saúde para que a população não ficasse sem atendimento. Contudo, mesmo diante de todos os problemas, o meu objetivo era continuar e batalhar para que a situação fosse regularizada.

No entanto, devido a essa forte crise financeira que atingiu Sete Lagoas, se instaurou também uma crise política. Venho sofrendo calúnias, difamações e até mesmo ataques pessoais diante de um problema criado diretamente pelo governo estadual. Sempre fui homem de palavra e cumpri com minhas promessas, não posso deixar que a falta de compromisso do Estado e de todos aqueles que o representa apague uma história de trabalho árduo e honesto por Sete Lagoas.

Aproveitando dessa fragilidade da cidade, grupos se formaram, até mesmo compostos por pessoas que antes eram aliadas, com a intenção de minar, inviabilizar os projetos e criar obstáculos para a administração. E, infelizmente, tudo isso ocasionou um cenário de ingovernabilidade, o que impossibilitou que qualquer operação fosse realizada para minimizar os efeitos da crise.

Governar Sete Lagoas é conviver diariamente com decisões que influenciam na vida de milhares de pessoas. Mas, sem dúvida, hoje tomo a decisão mais difícil de minha vida.

Neste momento, renuncio ao cargo de prefeito de maneira irrecorrível e irretratável. Saio de cabeça erguida, com a certeza de ter feito o que pude enquanto estive na vida pública. Preciso zelar por mim e, principalmente, pela segurança da minha família.

Acredito que uma nova liderança à frente do município possa mudar esse cenário obscuro que tomou conta de nossa querida Sete Lagoas. Tenho convicção que, sem qualquer motivo, me tornei alvo dos ataques covardes vindos de quem pensa somente em questões pessoais. Nunca pautei minha vida pública no interesse pelo poder e sim pelo bem comum. Por isso, com esse ato de coragem espero que ocorra um consenso e que a classe política volte a trabalhar para o benefício da cidade.

Agradeço mais uma vez a minha família que caminhou ao meu lado em todos os momentos, inclusive nesse tão difícil.

Agradeço os políticos sérios que estiveram ao meu lado, os servidores que atuam em diversas áreas da administração e aos mais de 50 mil sete-lagoanos que depositaram em mim a confiança para fazer uma Sete Lagoas melhor.

Leone Maciel Fonseca