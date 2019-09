A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou neste sábado, dia 21, o resultado da primeira fase do concurso da Guarda Municipal. A lista completa com os nomes dos aprovados nesta primeira etapa pode ser conferida aqui, clicando na área da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção. O vencimento base inicial do cargo é de R$ 1.851,21, acrescido de Gratificação de Disponibilidade Integral, no valor de R$ 277,68, e Adicional de Risco, no valor de R$ 740,48.

A próxima etapa será a prova de títulos, que consiste na apresentação de documentos relacionados a cursos de formação nas áreas da Segurança e Direitos Humanos, além da carteira de habilitação nas categorias descritas no edital.

Para o julgamento de títulos, de caráter classificatório, serão recebidos e julgados os títulos dos primeiros quatro mil candidatos aprovados na primeira etapa, considerando os empatados na última posição e as cotas previstas na legislação vigente.

Os convocados deverão apresentar a documentação do dia 23 a 27 de setembro, das 8h às 17h, pessoalmente pelo candidato ou por terceiro, munido de procuração específica, conforme modelo sugerido no ANEXO XV do Edital; ou Via Sedex e Carta, ambos com aviso de recebimento, para o endereço rua das Chácaras, 210, Bairro Mantiqueira, Belo Horizonte – CEP 31.680-320.

Depois dessa etapa, acontecem os testes de capacidade física, sindicância social e avaliação psicológica. Ao todo são oferecidas 500 vagas, sendo 100 reservadas para as mulheres e 400 para homens.

